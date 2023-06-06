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Havadan trafik denetiminde 345 araç kontrol edildi

Havadan trafik denetiminde 345 araç kontrol edildi

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Efeler, Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde gerçekleştirilen havadan trafik denetimlerinde 345 araç ve sürücüsü denetlendi.

Aydın'ın Efeler, Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde gerçekleştirilen havadan trafik denetimlerinde 345 araç ve sürücüsü denetlendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Efeler, Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde "Havadan Trafik Denetimi" gerçekleştirildi. Denetimlerde 345 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 18 araç sürücüsüne-sahibine cezai işlem uygulandı, 8 araç trafikten men edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bozdoğan Tragger Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler

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