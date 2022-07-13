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Havadan denetlendiler cezadan kaçamadılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Havadan denetlendiler cezadan kaçamadılar

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kurban Bayramı tatili ve sonrası trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini azaltmak maksadıyla havadan denetim yaptı, kural ihlali yapanlar cezadan kaçamadı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kurban Bayramı tatili ve sonrası trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini azaltmak maksadıyla havadan denetim yaptı, kural ihlali yapanlar cezadan kaçamadı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2022 yılı Kurban Bayramı tatili ve sonrasında trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini azaltmak maksadıyla Diyarbakır-Elazığ devlet karayolu üzerinde İçişleri Bakanlığının 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile havadan ve karadan trafik denetimi yaptı. Yapılan denetim sonucunda kural ihlali yaptığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne 2 bin 135 TL idari para cezası uygulandı. Ekipler sorumluluk bölgelerinde bulunan kara yollarında trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların en aza indirilmesi ile can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi maksadıyla trafik denetimlerine aralıksız olarak devam edeceklerini belirtti. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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