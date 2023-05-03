Havaalanına yolcu taşıyan minibüs kamyona çarptı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde havaalanına yolcu taşıyan minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde havaalanına yolcu taşıyan minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza saat 10.30 sıralarında Menteşe- Yatağan karayolu Bozarmut Mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait havaalanına yolcu taşıdığı öğrenilen 48 M 7962 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen 34 DEB 307 plakalı lojistik firmasına ait kamyona arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. - MUĞLA