Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar afet bölgesine yardım taşımaya devam ediyor 3. Sayfa Haberleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların afet bölgesine yardım malzemesi taşıma anının görüntüsünü paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların afet bölgesine yardım malzemesi taşıma anının görüntüsünü paylaştı. MSB Twitter hesabından Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların afet bölgesine yardım malzemesi taşıma anının görüntüsünü paylaştı. Paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, deprem bölgesindeki illerimize gece gündüz demeden milletimizin yardım malzemelerini ulaştırmaya ve dağıtımını sağlamaya devam ediyor. Birlik Zamanı" denildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı Twitter 3. Sayfa Haberler

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