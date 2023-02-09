Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar depremzedelerin tahliyesini sürdürüyor

3. Sayfa Haberleri

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar depremzedelerin tahliyesini sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçakların depremzedelerin tahliyelerini sürdürdüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçakların depremzedelerin tahliyelerini sürdürdüğünü bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla depremzede vatandaşlarımızın tahliyesine aralıksız devam ediyoruz" denildi. - ANKARA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title