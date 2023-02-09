Hava Kuvvetlerine ait uçaklar depremzedelerin tahliyesini sürdürüyor
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçakların depremzedelerin tahliyelerini sürdürdüğünü bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçakların depremzedelerin tahliyelerini sürdürdüğünü bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla depremzede vatandaşlarımızın tahliyesine aralıksız devam ediyoruz" denildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa