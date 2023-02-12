Hava Kuvvetlerine ait uçaklar depremzede tahliyesini sürdürüyor 3. Sayfa Haberleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla depremzedelerin tahliyesinin aralıksız şekilde devam ettiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla depremzedelerin tahliyesinin aralıksız şekilde devam ettiğini bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, aralıksız şekilde depremden kurtarılan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyor. Pilotlarımız da uçaktaki çocuklarımıza moral vermek için onları kokpite alıyor, pilotluk ve uçak hakkındaki meraklarını da gideriyor" denildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı 3. Sayfa Haberler

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