Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs'ın güneyinde eğitim uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu icra ettiğini duyurdu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçakları eğitim uçuşlarına devam ediyor. Çeşitli üslerden havalanan uçaklar Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra etti. MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çeşitli üslerden havalanan uçakların görüntülerine yer verildi. - ANKARA