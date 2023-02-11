Hava Kuvvetleri yaralı vatandaşların Ankara'ya tahliyesini sürdürüyor
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Hava Kuvvetleri yaralı vatandaşların Ankara'ya tahliyesini sürdürüyorANKARA Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla depremzedelerin Ankara'ya tahliyesinin devam ettiğini bildirdi.
Hava Kuvvetleri yaralı vatandaşların Ankara'ya tahliyesini sürdürüyor
ANKARA Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla depremzedelerin Ankara'ya tahliyesinin devam ettiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, yaralı vatandaşlarımızın Ankara'ya tahliyesini aralıksız sürdürüyor" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Aytekin - 3. Sayfa