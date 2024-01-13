Üye Girişi
Haberler

Hava Kuvvetleri tarafından Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 29 hedef imha edildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verilen terör saldırısı sonucu Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait 29 hedef, Hava Kuvvetleri tarafından imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşılan görüntülerde operasyon anları yer aldı.

Hava Kuvvetleri tarafından Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 29 hedef imha edildi

ANKARA - Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verilen terör saldırısı sonucu Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait 29 hedef imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verilen terör saldırısının ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gece boyunca 29 hedefin imha edildiğini duyurdu.

MSB tarafından paylaşılan görüntülerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda hedeflerin imha edildiği anlara yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Suriye Irak Savunma Güvenlik Terör Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title