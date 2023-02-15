Hava Kuvvetleri deprem bölgelerine yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyor 3. Sayfa Haberleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait helikopterle deprem bölgelerine yardım malzemesi ulaştırılmaya devam edildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait helikopterle deprem bölgelerine yardım malzemesi ulaştırılmaya devam edildiğini bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterlerimiz yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyor. İncirlik'ten kalkan helikopterlerimiz Adıyaman'daki ihtiyaç sahibi köylere ulaştırılmak üzere yardım malzemelerini güvenlik güçlerine teslim etti" ifadelerine yer verildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hava Kuvvetleri deprem bölgelerine yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyor - Haberler

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