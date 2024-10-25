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Hava Harekatında 59 Terörist Etkisiz Hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen hava harekatında 2'si üst düzey 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Hedefler arasında mağara, sığınak ve terör örgütünün kullandığı tesisler yer aldı.

2'si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2'si üst düzey 59 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısının ardından içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedefin başarıyla imha edildiğini duyurmuştu.

MSB, düzenlenen hava harekatlarının ardından hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam ederken ilk belirlemelere göre 2'si üst düzey olmak üzere 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hava Harekatında 59 Terörist Etkisiz Hale getirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN GÜREL - 3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Politika Güvenlik Savunma 3-sayfa Dünya Terör

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