Hava Harekatında 59 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen hava harekatıyla 2'si üst düzey 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısının ardından aralarında sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedefin başarıyla imha edildiğini duyurmuştu. Bakanlık, düzenlenen hava harekatlarının hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam ederken ilk belirlemelere göre 2'si üst düzey olmak üzere 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. - ANKARA