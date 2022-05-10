Hava almak için evden çıktı, 2 gündür geri dönmedi - Haberler

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Hava almak için evden çıktı, 2 gündür geri dönmedi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hava almak için evden çıktı, 2 gündür geri dönmedi

Adıyaman'da 2 gün önce hava almak için evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan genç kız her yerde aranıyor.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da 2 gün önce hava almak için evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan genç kız her yerde aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Türkiye Petrolleri Mahallesinde ikamet eden Zehra Dalmış (20) hava almak için önceki gün ikamet ettiği evinden ayrıldı. Evden ayrılan ve en son Karapınar Mahallesinde görüldüğü belirtilen Zehra Dalmış'tan haber alamayan yakınları Dalmış'ın hayatından endişe ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. 4 çocuklu ailenin en ufak çocukları olan Zehra Dalmış'ın bulunması için hem polis ekipleri hem de Dalmış ailesi arama çalışması başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman, Türkiye, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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