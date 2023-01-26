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Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı

3. Sayfa Haberleri

Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı'da askeri aracın yaptığı kazada şehit olan Uzman Çavuş Muammer Ay memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Ağrı'da askeri aracın yaptığı kazada şehit olan Uzman Çavuş Muammer Ay memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde askeri araç buzlanma nedeniyle kaza yapması sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Muammer Ay'ın naaşı ilk olarak Hatay'ın merkez ilçesi Antakya Akasaya Mahallesi'nde bulunan babaevine getirildi.Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Antakya Mezarlık Kompleksi'ne getirildi. Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı top arabasına konularak Antakya Şehitliği'ne götürülüp defnedildi.

Cenaze törenine Vali Rahmi Doğan'ın yanı sıra milletvekilleri,protokol üyeleri, vatandaşlar, yakınları, ailesi ve askeri erkan katıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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