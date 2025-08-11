Hatay Yayladağı'nda Orman Yangını!
Yayladağı ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin orman yangınına müdahalesi devam ediyor. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa