Hatay Yayladağı'nda Orman Yangını!

Haberler
Güncelleme:
Yayladağı ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin orman yangınına müdahalesi devam ediyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
