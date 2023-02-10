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Hatay Samandağ'da enkaz yığınları havadan görüntülendi

3. Sayfa Haberleri

Hatay Samandağ'da enkaz yığınları havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli, Türkiye'nin 10 ilinde ciddi şekilde hissedilen depremlerde en çok hasarı alan şehirlerden biri de Hatay oldu.

Kahramanmaraş merkezli, Türkiye'nin 10 ilinde ciddi şekilde hissedilen depremlerde en çok hasarı alan şehirlerden biri de Hatay oldu. Hatay'ın Samandağ ilçesindeki yıkım, havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hatay'ın Samandağ ilçesinde de birçok bina yerle bir oldu. Enkaz altında kalan vatandaşların yakınları umutlu bekleyişlerini sürdürürken, ekiplerin zamanla yarışı devam ediyor.

Bölge dron ile görüntülenirken, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü de görüldü. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Samandağ Türkiye Hatay 3. Sayfa Yerel Haberler

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