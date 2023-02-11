Hatay Samandağ'da enkaz yığınları böyle görüntülendiHATAY Kahramanmaraş merkezli, Türkiye'nin 10 ilinde ciddi şekilde hissedilen depremde en çok hasarı alan şehirlerden biri de Hatay oldu.

Hatay Samandağ'da enkaz yığınları böyle görüntülendi

HATAY Kahramanmaraş merkezli, Türkiye'nin 10 ilinde ciddi şekilde hissedilen depremde en çok hasarı alan şehirlerden biri de Hatay oldu.Hatay'ın Samandağ ilçesindeki yıkım dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları ve enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hatay'ın Samandağ ilçesinde de birçok bina yerle bir oldu. Enkaz altında kalan vatandaşların yakınları umutlu bekleyişlerini sürdürürken ekiplerin zamanla yarışı devam ediyor. Bölge dron ile havadan görüntülenirken enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü de görüldü.