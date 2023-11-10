Hatay polis ekipleri minik öğrencilerle doyasıya eğlendi

Hatay'da polis ekipleri konteyner kentteki minik öğrencilerle sosyal etkinlik çerçevesinde bir araya geldi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli Konteyner Kent içerisinde faaliyet gösteren Şehit Gülşah Güler Konteyner Anaokulundaki minik öğrencilerle bir araya geldi. Ekipler, minik öğrencilere polis mesleği ile ilgili sosyal etkinlik düzenledi. Polisler küçük öğrencilerle, oyunlarla oynayarak onların deprem psikolojisinde uzaklaşmasını sağlamayı hedeflenirken etkinli sonunda minik öğrencilere hediyeler dağıtıldı. - HATAY