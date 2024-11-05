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Hatay Otoyol Jandarması'ndan Özel Trafik Denetimi

Hatay Otoyol Jandarması'ndan Özel Trafik Denetimi
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Hatay'da Dörtyol ilçesi otoyol gişelerinde jandarma tarafından yapılan denetimlerde sürücüler hız kurallarına uyma, cep telefonu kullanmama ve emniyet kemeri takma konularında bilgilendirildi.

Hatay'da otoyol jandarması tarafından Dörtyol ilçesi otoyol gişelerinde uygulama gerçekleştirildi.

Hatay Otoyol Jandarma Komutanlığı, vatandaşların emniyet ve huzur içerisinde seyahat etmeleri maksadıyla denetleme ve kontrol faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor. Otoyol jandarması tarafından yapılan özel trafik denetimlerinde; sürücüler, uykusuz araç kullanmamaları, hız kurallarına uymaları, seyir halinde iken cep telefonu kullanmamaları, emniyet kemeri kullanmaları konularında bilgilendirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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