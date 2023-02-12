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Hatay Kırıkhan'da 5 hırsız ve yağmacı tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Hatay Kırıkhan'da 5 hırsız ve yağmacı tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 5 hırsızlık ve yağma şüphelisi tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 5 hırsızlık ve yağma şüphelisi tutuklandı.

Kırıkhan Cumhuriyet başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremden önemli ölçüde etkilenen Kırıkhan ilçesinde, yaşanan can kayıpları ve yaralanmalarda sorumluluğu bulunan kişi ve kişiler ile yine deprem sonrasında gerçekleşen yağma ve hırsızlık suçları çerçevesinde Başsavcılığımız bünyesinde kurulan Deprem Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları nezaretinde soruşturma işlemlerine başlanıldı.

12 enkazda inceleme tamamlandı

Bu çerçevede, oluşturulan bilirkişi heyetleriyle enkazlar incelenmekte olup, 12 enkazın incelenmesi tamamlandı. Devam eden soruşturmada ilçemizde ölüm ve yaralanmaların gerçekleştiği tüm binalarda bilirkişi incelemeleri tamamlanıncaya kadar çalışmaları devam edecektir.

Yağma ve hırsızlık olaylarında ise suç şüphesiyle yakalanan 5 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi 2 kişi hakkında adli işlemler devam ediyor. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Cumhuriyet Kırıkhan Hatay 3. Sayfa Haberler

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