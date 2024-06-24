Hatay İskenderun'da Polis Ekipleri Asayiş ve Huzur Çalışmalarını Sürdürüyor
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve huzur uygulaması, vatandaşların huzur ve güvenliği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; 23 Haziran tarihinde vatandaşların huzur ve güvenliği için asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan polis ekipleri, ilçe genelindeki konteyner kentlerde de denetimlerini sürdürüyor. - HATAY