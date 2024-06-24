Üye Girişi
Haberler

Hatay İskenderun'da Polis Ekipleri Asayiş ve Huzur Çalışmalarını Sürdürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve huzur uygulaması, vatandaşların huzur ve güvenliği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; 23 Haziran tarihinde vatandaşların huzur ve güvenliği için asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan polis ekipleri, ilçe genelindeki konteyner kentlerde de denetimlerini sürdürüyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İskenderun Hatay Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu

Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu

 Ne diyeceği merak konusuydu! Yelek krizi sonrası Arda Güler de sessizliğini bozdu

Ne diyeceği merak konusuydu! Yelek krizi sonrası Arda Güler de sessizliğini bozdu

 Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

 4 kişinin öldüğü damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Hakim yapma

4 kişinin öldüğü damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Hakim yapma
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title