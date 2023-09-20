Hatay İskenderun'da Asayiş Operasyonu: 6 Şahıs Gözaltına Alındı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş operasyonunda 4 bisiklet, 1 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 30 gram taş kokain ve 29 adet reçeteli hap ele geçirildi. Operasyonda aranan İ.C.A. ile M.S.K, U.C.K., B.G., K.K., O.G. ve M.G isimli şahıslar gözaltına alındı.