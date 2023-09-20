Hatay İskenderun'da Asayiş Operasyonu: 6 Şahıs Gözaltına Alındı
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş operasyonunda 4 bisiklet, 1 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 30 gram taş kokain ve 29 adet reçeteli hap ele geçirildi. Operasyonda aranan İ.C.A. ile M.S.K, U.C.K., B.G., K.K., O.G. ve M.G isimli şahıslar gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan asayiş operasyonunda 6 şahıs gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği asayiş operasyonunda 4 bisiklet, 1 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 30 gram taş kokain, 29 adet reçeteli hap ele geçirildi. Operasyonda hakkında basit yaralama suçundan yakalama kararı bulunan İ.C.A. ile M.S.K, U.C.K., B.G., K.K., O.G. ve M.G isimli şahıslar gözaltına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa