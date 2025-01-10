Hatay'ın Samandağ İlçesinde Yangın Söndürüldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde boş arazi ve kamışlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde boş arazi ve kamışlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kapısuyu Mahallesi'nde boş arazi ve kalmışlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. - HATAY