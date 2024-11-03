Hatay'ın Samandağ İlçesinde Orman Yangını Söndürüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Samandağ ilçesi Vakıflı Mahallesi'nde yaşandı. Ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden söndürüldü. Çıkan yangından dolayı ormanlık alan zarar gördü. - HATAY