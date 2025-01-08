Hatay'ın Samandağ İlçesinde İş Yerinde Yangın Çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Yangın, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar oluştu. - HATAY