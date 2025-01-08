Hatay'ın Samandağ İlçesinde İş Yerinde Yangın Çıktı
Samandağ ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen yangında maddi hasar oluştu. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Yangın, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar oluştu. - HATAY