Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD, Samandağ ilçesinde saat 10.15'te 6 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Asrın felaketinin etkilediği Hatay'da 4 büyüklüğündeki deprem merkez üssü Samandağ, Defne ve Antakya ilçelerinde hissedildi. İlk belirlemelere göre 4 büyüklüğündeki depremden dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Zaman zaman deprem olmasına alışan vatandaşlar, depremlerden dolayı tedirginlik içerisinde olduklarını söylediler. - HATAY