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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 22.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği.

Afad'ın açıkladığı bilgilere göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 22.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samandağ Deprem Hatay AFAD Deprem Doğal Afet 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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