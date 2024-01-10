Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği.

Afad'ın açıkladığı bilgilere göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 22.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA