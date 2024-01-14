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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen şahsın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Olay, Reyhanlı ilçesinde meydana geldi. Sınır hattı bölgesinde sulama kanalında bir şahıs olduğunu fark eden bölgede görevli askerler, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kimliği belirlenemeyen şahsın cansız bedeni Hatay Büyükşehir Belediyesi sualtı arama ve kurtarma ekipleri tarafından sulama kanalında bulunarak olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi. Şahsın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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