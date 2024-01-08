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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde depoda çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesinde depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, kısa sürede söndürüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Hatay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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