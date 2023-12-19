Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde çıkan yangın sonrası alevlerin oturma odasını sardığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangında evin oturma odası kullanılmaz hale gelirken, evde ve apartmanda maddi hasar oluştu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde çıkan yangın sonrası alevlerin oturma odasını sardığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Reyhanlı ilçesi Yenimahalle'deki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Vatandaşların yangın çıktığını 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken, yangının elektrik tesisatından çıktığı tahmin ediliyor. Yangında evin oturma odası kullanılmaz hale gelirken, evde ve apartmanda maddi hasar oluştu.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - HATAY