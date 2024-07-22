Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Reyhanlı ilçesi Konuk Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören komşu sakinler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar meydana geldi. - HATAY