Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan çöp yangını söndürüldü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan çöp yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelen çöp yangınını itfaiye ekipleri söndürdü. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. - HATAY