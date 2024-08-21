Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde araç yangını söndürüldü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan araç yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle Mahallesi'nde park halindeki aracın motor kısmında yangın meydana geldi. Otomobilinin yandığını gören sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürüldü. Çıkan yangından dolayı otomobilde maddi hasar oluştu. - HATAY