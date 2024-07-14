Üye Girişi
Haberler

Hatay'ın Payas ilçesinde silahlı kavga: 2 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Payas ilçesinde akraba oldukları öğrenilen 3 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'ın Payas ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Karacami Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen 3 şahıs arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma silah kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada 2 şahıs yaralandı. Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Kavga Payas Hatay Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu

Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu

 Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu

EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu

 ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı

ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title