Hatay'ın Payas ilçesinde silahlı kavga: 2 yaralı

Hatay'ın Payas ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Karacami Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen 3 şahıs arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma silah kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada 2 şahıs yaralandı. Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - HATAY