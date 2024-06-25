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Hatay'ın Kumlu ilçesinde çöplük yangını söndürüldü

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Hatay'ın Kumlu ilçesinde çıkan çöplük yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kumlu ilçesi Gökçeoğlu Mahallesi'nde çöplük alanda yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde çıkan çöplük yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kumlu ilçesi Gökçeoğlu Mahallesi'nde çöplük alanda yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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