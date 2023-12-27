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Hatay'ın Hassa ilçesinde üç katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Zeytinoba Mahallesi'nde üç katlı binanın zemin katındaki odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Hatay'ın Hassa ilçesine üç katlı binanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Zeytinoba Mahallesi'nde üç katlı binanın zemin katındaki odunlukta yangın çıktı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, kısa sürede söndürüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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