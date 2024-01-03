Hatay'ın Hassa İlçesi'nde Araçta Çıkan Yangın Söndürüldü

Hatay'ın Hassa İlçesi'nde, araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'ın Hassa ilçesi Katranlık Mahallesi'nde araçta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürüldü. Olay sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak yangında araçta maddi hasar meydana geldi. - HATAY