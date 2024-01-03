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Hatay'ın Hassa İlçesi'nde Araçta Çıkan Yangın Söndürüldü

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Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan Katranlık Mahallesi'nde bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Hatay'ın Hassa İlçesi'nde, araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'ın Hassa ilçesi Katranlık Mahallesi'nde araçta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürüldü. Olay sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak yangında araçta maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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