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Hatay'ın Erzin ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Yoncadüzü Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir evde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Yangın, Erzin ilçesine bağlı Yoncadüzü Mahallesi'nde çıktı. Evde çıkan dumanlar aniden yerini alevlere bıraktı. Evin yandığını gören komşular paniğe kapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın diğer evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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