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Hatay'ın Erzin ilçesinde çıkan baraka yangını söndürüldü

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Erzin ilçesi Gökdere Mahallesi'nde çıkan baraka yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, baraka kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde çıkan baraka yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Erzin ilçesi Gökdere Mahallesi'nde baraka yangını meydana geldi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, baraka kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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