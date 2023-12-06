Hatay'ın Erzin ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen kazada, yağışlı havanın etkisiyle bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Hatay- Adana TEM otoyolu Erzin ilçesi mevkiinde meydana geldi. S.A. idaresindeki 31 L 6880 plakalı Fiat marka araç, yağışlı havanında etkisiyle bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY