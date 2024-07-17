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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

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Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla atarak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde meydana geldi. S.A. idaresindeki 31 P 7729 plakalı otomobil, Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı'nda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü S.A. ile yanında bulunan E.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesi sonrası yaralılar, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

E.Ş'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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