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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

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Dörtyol ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Dörtyol ilçesi Çökek Yaylası'nda bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopter ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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