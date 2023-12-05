Hatay'ın Dörtyol ilçesinde depoda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Kışlalar Mahallesi'nde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucunda depoda maddi hasar meydana geldi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Dörtyol ilçesine bağlı Kışlalar Mahallesi'nde bir depoda yangın çıktı. Depodaki dumanları gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Çıkan yangından dolayı depoda maddi hasar oluştu. - HATAY