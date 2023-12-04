Hatay'ın Defne ilçesinde prefabrik evlerde yangın çıktı

Hatay'ın Defne ilçesinde "Defne Yaşam Merkezi Prefabrik Evleri"nde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, 4 prefabrik ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Defne Yaşam Merkezi Prefabrik Evleri'nde çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak 4 prefabrik evin kullanılamaz hale geldiği, 8 prefabrik evin ise zarar gördüğü öğrenildi. Yangından 12 aileden 33 kişi etkilendi. Bu ailelerden 7'si Cemil Meriç Konteyner Kente, 1'i TOKİ Prefabrik Evlere, 4 aile ise Abdulgani Türkmen Konteyner Kente yerleştirildi. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangınla ilgili polis inceleme başlattı. - HATAY