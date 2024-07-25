Hatay'ın Defne ilçesinde evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde evin bahçe kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgilere göre Defne ilçesi Güneysöğüt Mahallesi'nde bir evin bahçesinde yangını çıktı. Bahçede yangın çıktığını gören ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. - HATAY