Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde otluk ve kamışlık alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Edinilen bilgilere göre Defne ilçesi Gültepe Mahallesi'nde kamışlık ve otluk alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale ederek söndürdü. - HATAY