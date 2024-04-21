Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Defne ilçesinde çöplerin bulunduğu ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı.
Hatay'ın Defne ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Defne ilçesinde çöplerin bulunduğu ağaçlık alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar 112'yi aramasıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından alanda soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY