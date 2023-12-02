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Hatay'ın Belen ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Belen ilçesine bağlı İssume Mahallesi'nde bulunan hurda döküm sahasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucunda hurda döküm sahasında maddi hasar meydana geldi.

Hatay'ın Belen ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Belen ilçesine bağlı İssume Mahallesi'nde bulunan hurda döküm sahasında yangın çıktı. Hurdalık döküm alanının büyük bölümüne sıçrayan yangın işçileri korkuttu. Yangını gören işçiler durumu 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, müdahalelerle yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Çıkan yangından dolayı hurda döküm sahasında maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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