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Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

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Belen ilçesi Şekere Mahallesi'nde çıkan orman yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Belen ilçesi Şekere Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Belli bir alanda meydana gelen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucun yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıktığı ormanlık alan zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Hatay Belen İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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