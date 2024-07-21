Hatay'ın Belen ilçesinde bahçede çıkan ot yangını söndürüldü

Hatay'ın Belen ilçesinde bahçede çıkan ot yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Belen ilçesi Kıcı Mahallesi'nde bir evin bahçesinde ot yangını meydana geldi. Yangını gören ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler,, yangına müdahale ederek söndürdü. - HATAY